Расследование "УП": на дне рождения Шустера в Вильнюсе - Гордон, Аваков и Зингерис

Издание напомнило, что 22 ноября бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фотографию, на которой запечатлены он, Шустер, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, партнер Шустера, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото было сделано возле Тракайского замка, а все герои снимка держали в руках средневековое оружие – мечи, топоры и щиты. Гордон позже объяснил, что вся эта компания праздновала в Литве, на родине Шустера, его день рождения – 22 ноября телеведущему исполнилось 69 лет.

"За этим фото на самом деле ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика, приехали отпраздновать его день рождения и сфотографировались с предметами, взятыми у рыцарей напрокат. А кто уж там себе больной головой надумал, то это дело не наше, а больной головы. А может, и не одной", – заявил тогда Гордон.

"Украинская правда" выяснила, что гости дня рождения Шустера вылетели в Вильнюс из Борисполя 21 ноября на Boeing 737 с бортовым номером LY-JMS, который осуществлял чартерный рейс. Журналисты сняли, как в аэропорт, в частности, прибыли Аваков, Комаровский, Елизаров, Гордон с супругой, главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.

В этот же день, по данным "Украинской правды", из Борисполя в Париж вылетел самолет Airbus с бортовым номером P4-RLA, на борту которого был бизнесмен Ринат Ахметов (журналисты сняли, как он приехал в VIP-терминал аэропорта). 22 ноября этот самолет из Франции прибыл в Вильнюс.

Журналисты опубликовали кадры, снятые скрытой камерой, как гости Шустера прогуливаются по улицам Вильнюса, а затем отмечают день рождения в одном из ресторанов города. Судя по опубликованным кадрам, на вечеринке присутствовали все люди с фотографии Авакова, а также бывший народный депутат Николай Катеринчук и российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. На кадрах видно, что на празднике также были Бацман и супруга Гройсмана Елена Гройсман. Кроме того, в ресторане был замечен и литовский политик Эмануэлис Зингерис.

Издание подчеркнуло, что Ахметова среди гостей вечеринки не было. Но, по данным источника "Украинской правды" "в политических кругах", в Вильнюсе Ахметов якобы обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

В расследовании сказано, что 22 ноября, в день, когда рейсы Y-JMS и P4-RLA прилетели в Литву, журналисты издания заметили в аэропорту Вильнюса и брата мэра Киева, боксера Владимира Кличко. Автор расследования Михаил Ткач спросил у мэра Киева Виталия Кличко, встречался ли его брат в Вильнюсе с Ахметовым и был ли он посредником в его переговорах с бизнесменом. Виталий Кличко ответил, что дружит с Шустером, но на его празднике присутствовать не мог, так как поехал на день рождения дочери, и сказал, что "Владимир вне политики и не уполномочен вести никаких переговоров".

По данным "Украинской правды", самолет Ахметова и самолет с гостями Шустера вернулись в Киев в разное время 23 ноября.

Шустер на момент публикации расследования не ответил на вопросы издания. Ахметов комментировать информацию журналистов отказался. Аваков сказал, что на дне рождения ведущего в Литве "у него не было никаких отдельных встреч с гостями". "Состав гостей мне обсуждать некорректно: я не репортер, я гость. Корректно самому Савику, если сочтет нужным", – отметил бывший министр.