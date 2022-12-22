Проживающие в Литве граждане России и Беларуси не смогут владеть оружием

За соответствующие поправки к закону проголосовали 112 литовских депутатов, против - 1, воздержались 13.
По инициативе председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Кащюнаса в Законе о контроле над оружием и боеприпасами указано, что оружие могут приобретать и иметь в собственности постоянные жители Литвы, за исключением не имеющих литовского гражданства граждан России и Беларуси.
По его словам, эта поправка предотвратит любые возможности для формирования и деятельности разнородных группировок, поддерживающих враждебные государства.
Согласно закону, те, у кого уже есть такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него - продать, переделать или сдать в органы полиции, а их разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. В противном случае оружие будет конфисковано.
По данным КНБО, в настоящее время в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия.
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