Противники узаконивания партнерства в Литве предлагают соглашение о "близкой связи"

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс (ГК) зарегистрировали более 20 парламентариев.

По их мнению, "действующий Гражданский кодекс не различает отношения, основанные на долговременных устойчивых социальных связях и глубоком взаимном доверии, хотя социальная действительность требует их признания".

Согласно проекту, в ГК должно быть закреплено новое понятие - близкая связь.

"Близкая связь - это отношения человека с другим человеком, возникающие из устойчивой и основанной на доверии личной социальной связи. Близкая связь вызывает юридические последствия только в случаях, предусмотренных законом", - говорится в поправке.

По мнению авторов проекта, такую ​​связь должны иметь не только члены семьи и близкие родственники, но и лица, заключившие договор о совместном проживании, а также лица, состоящие в отношениях опеки или попечительства либо заключившие между собой договор о содержании.

Их предложение является реакцией на проект Закона о гражданском союзе, зарегистрированный на прошлой неделе.

В этом документе предлагается отказаться от определения партнерства в "Семейной книге" ГК и заменить его новым институтом - гражданский союз. Это было бы добровольное соглашение между двумя людьми для правовой защиты их личных отношений. Партнеры, образующие гражданский союз, не смогли бы получать общую фамилию. Этот договор должен будет регистрироваться у нотариуса, а не в отделе гражданской метрикации.

Весной прошлого года Сейм отклонил проект Закона о партнерстве, которым хотели узаконить партнерство как мужчин и женщин, так и лиц одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развития и защиты партнерских отношений.

В Литве партнерство не узаконено ни для мужчин и женщин, ни для однополых пар.

Несколько предыдущих попыток либеральных политиков легализовать в Сейме гражданское партнерство в стране не увенчались успехом.