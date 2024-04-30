Прокуратура: расследования по поводу разглашения президентом информации о напавших на Волкова не будет

"В ответе (Министерству внутренних дел) указано, что статья 177 Уголовно процессуального кодекса предусматривает исключительное право прокурора решать, какие данные расследования являются непубликуемыми и в какой степени допустимо их обнародование до рассмотрения дела в суде.
Учитывая это, в данном случае досудебное расследование в соответствии с указанной статьей УК могло быть начато только в том случае, если такое решение было принято прокурором, который оценил, что обнародование конкретных данных нанесло вред расследованию и в случае установления других необходимых признаков преступного деяния", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как сказала заведующая Отделом коммуникаций Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене, расследование по факту возможного разглашения информации расследования без разрешения не начато.
"Расследование не начато", - сказала Мартинонене.
Напомним, что 19 апреля Науседа сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Литве российского оппозиционера Волкова. После заявлений главы государства в прокуратуре была организована пресс-конференция, на которой была представлена более подробная информация об операции правоохранительных органов в Варшаве.
Заявление Науседы о задержании лиц, подозреваемых в нападении на Волкова, подверглось критике со стороны ряда политиков. Одной из них была министр внутренних дел Билотайте, которая заявила, что обнародование подобной информации является прерогативой служб, а не политиков.
На прошлой неделе Билотайте обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить, не нарушил ли президент Науседа закон, сообщив об аресте возможных нападавших на российского оппозиционера Волкова.
В марте этого года на окраине Вильнюса на соратника оппозиционера Кремля Алексея Навального Волкова было совершено нападение, он получил травмы.
Полиция проводит расследование по факту причинения легко ущерба здоровью.
Волков покинул Россию из-за угрозы ареста. В настоящее время Волков проживает в Литве.