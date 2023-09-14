Проект резолюции: приглашение Украины в НАТО - четкое подтверждение, что у России нет права вето на расширение Альянса

Об этом говорится в проекте резолюции "О приглашении Украины о вступлении в НАТО", зарегистрированном группой парламентариев от различных фракций.

"Сейм Литовской Республики, как парламент одного из государств-членов НАТО, уже сейчас одобряет приглашение Украины о вступлении в Альянс как государства, соответствующего критериям членства в НАТО, и не ставит никаких актуальных на сегодняшний день условий", – говорится в проекте резолюции.

Согласно документу, Сейм Литвы предлагает парламентам государств-членов НАТО одобрить официальную заявку Украины на вступление в НАТО и "призвать правительства государств-членов НАТО поддержать решение о приглашении Украины в членство на саммите НАТО в Вашингтоне 9-10 июля 2024 года, после чего немедленно начнутся переговоры о членстве Украины в Альянсе".