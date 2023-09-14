Проект резолюции: приглашение Украины в НАТО - четкое подтверждение, что у России нет права вето на расширение Альянса

Об этом говорится в проекте резолюции "О приглашении Украины о вступлении в НАТО", зарегистрированном группой парламентариев от различных фракций.
"Сейм Литовской Республики, как парламент одного из государств-членов НАТО, уже сейчас одобряет приглашение Украины о вступлении в Альянс как государства, соответствующего критериям членства в НАТО, и не ставит никаких актуальных на сегодняшний день условий", – говорится в проекте резолюции.
Согласно документу, Сейм Литвы предлагает парламентам государств-членов НАТО одобрить официальную заявку Украины на вступление в НАТО и "призвать правительства государств-членов НАТО поддержать решение о приглашении Украины в членство на саммите НАТО в Вашингтоне 9-10 июля 2024 года, после чего немедленно начнутся переговоры о членстве Украины в Альянсе".
Доказательством готовности Украины к членству в НАТО в соответствии со статьей 10 Североатлантического договора, по мнению авторов проекта, является защита Украиной основных принципов Североатлантического договора и надежность ее вооруженных сил в борьбе против главной угрозы для НАТО. Готовность Украины, по мнению инициаторов проекта резолюции, уже сейчас опережает индивидуальную готовность некоторых нынешних государств-членов НАТО.
"Реализация членства Украины в НАТО с учетом ее предстоящего членства в Европейском союзе была бы гораздо более эффективной для развития политического, экономического сектора и сектора безопасности Украины и стала бы существенным вкладом в стабильность и безопасность европейского континента", говорится в проекте резолюции.
В нем также отмечается, что статья 5 Североатлантического договора вступит в силу для Украины по завершению переговоров о присоединении Украины к протоколу НАТО и после ратификации протокола всеми нынешними государствами-членами НАТО.
Проект резолюции зарегистрировали парламентарии Жигимантас Павиленис, Эмануэлис Зингерис, Аудронюс Ажубалис, Арминас Лидека, Марюс Матийошайтис, Довиле Шакалене, Лауринас Кащюнас, Раймундас Лопата, Витаутас Гапшис, Лукас Савицкас, Арвидас Поцюс, Виктория Чмилите-Нильсен, Миндаугас Скритулскас, Йонас Гудаускас, Андрюс Купчинскас, Рута Милюте, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Эугениюс Гентвилас, Гедрюс Сурплис, Кястутис Вилкаускас, Эугениюс Сабутис, Раса Будбергите, Юлюс Сабатаускас, Оринта Лейпуте, Гинтаутас Палуцкас, Моника Ошмянскене, Йонас Ярутис, Томас Томилинас, Габриэлюс Ландсбергис, Арвидас Анушаускас, Андрюс Вишняускас, Матас Малдейкис.