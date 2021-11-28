Президент Европейской комиссии У. фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что ЕС "полностью солидарен с Литвой, Польшей и Латвией" в этой ситуации.
"Вот уже 4 месяца Литва сталкивается с умышленной, циничной и опасной гибридной атакой, организованной режимом Лукашенко. Он угрожает жизням ни в чем не повинных мирных жителей, дает ложные обещания. Литва гуманно и решительно справляется с этим кризисом. ЕС продолжает поддерживать вас в ваших усилиях", - сказала она.
У. фон дер Ляйен повторила на пресс-конференции, что сумма денег, выделяемая Литве на наблюдение за границей, будет утроена.
"А. Лукашенко не удалось подорвать солидарность и единство ЕС. Мы все вместе будем противостоять этой гибридной атаке, но мы хотим посоветовать извлекать уроки. Мы не можем отворачиваться от внутренних проблем - наши конкуренты, наши противники не могут просто взять и использовать гибридные атаки против нас, чтобы скрыть проблемы в своих странах", - сказала глава Еврокомиссии.
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