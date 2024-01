После двусторонней встречи президенты Литвы и Украины подписали совместное заявление "Kartu iki pergalės! Разом до перемоги! Together until the victory!" ("Вместе до победы!"), в котором подчеркиваются стратегические связи между Литвой и Украиной, общие ценности и непоколебимая решимость защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.