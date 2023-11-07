Президенту Литвы пришлось менять планы: почетные гости вместо Вильнюса отправились в Париж

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Лаурина Вирелюнайте
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: EPA - ELTA

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе планировал принять в Вильнюсе почетных гостей, во главе с руководителем Совета Европы Шарлем Мишелем, однако в установленное время мероприятие не состоится – этому помешала конференция, которую решил провести в Париже Эмманюэль Макрон. Представители президентской службы сказали Delfi, что приглашение на конференцию получил и Науседа, но он туда не поедет.

5 октября в Испании Науседа встречался с президентами Украины, Молдовы и премьер-министром Грузии. На этих встречах он выразил поддержку евроинтеграции всех трех стран и пообещал поделиться знаниями и опытом.

Президентская служба указала, что глава Литвы выразил ожидания в связи с тем, что прогресс, который делают эти страны, позволит начать переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС в этом году, а Грузия сможет получить статус кандидата. Президент планировал в ноябре обсудить этот вопрос с Мишелем в Вильнюсе.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис сказал Delfi, что встреча Науседы, Мишеля, главы Украины Владимира Зеленского, президента Молдовы Майи Санду и президента Грузии Саломе Зурабишвили должна была состояться в Вильнюсе 9 ноября.

По сведениям Delfi, Мишель и президенты Молдовы и Грузии подтвердили свое участие, визит Зеленского до конца еще не был согласован.

"Эта встреча была перенесена на более поздний срок из-за гуманитарной конференции в Париже", – сказал Delfi Ясюлёнис.

По его словам, новая дата встречи в Вильнюсе согласовывается. Reuters сообщало, что Макрон анонсировал проведение конференции по гуманитарной ситуации в Газе 9 ноября.

На конференцию приглашены главы стран, правительств и министры иностранных дел. В повестке дня Мишеля сказано, что на этой конференции он выступит с речью. На конференцию планирует приехать и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Представитель президента Литвы подтвердил Delfi, что Науседа получил приглашение, но на конференцию не поедет.

"Литву на этой конференции представит МИД", – сказал Ясюлёнис.

Причина - 10 ноября Науседа проведет в Вильнюсе традиционный ежегодный Региональный форум.

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