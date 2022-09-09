Президент выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II

"Потрясен известием о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. От своего имени и от имени всех жителей Литвы выражаю искренние соболезнования Вам и всем жителям Соединенного Королевства в связи с этой большой утратой", – говорится в соболезнованиях президента.

Руководитель страны отметил, что Ее Величество королева Елизавета II была прекрасным, нерядовым лидером, посвятившим себя своей стране, оставившей заметный след в мировой истории.

"Впечатляющие 70 лет руководства Ее Величества Королевы Елизаветы II и огромная самоотдача и любовь к своему народу никогда не будут забыты. Сегодня вместе с Соединенным Королевством скорбит весь мир", – говорится в соболезновании президента.

Руководитель страны заверил Королевскую семью, что в Литве королеву Елизавету II будут помнить такой, какой жители Литвы видели ее во время визита в нашу страну в 2006 году - сияющую и любящую людей и общение с ними.

Президент пожелал Королевской семье и всему Соединенному Королевству единства и сплоченности в эту трудную минуту.