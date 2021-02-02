"В Литве послов назначает президент по предложению правительства, поэтому президент все еще ждет предложений по назначению послов на важные посты, в том числе и на пост посла в Соединенных Штатах Америки", – сообщил BNS представитель президента Литвы по связям с общественностью Антанас Бубнялис.
Этот комментарий он предоставил в ответ на запрос BNS о том, как президент оценивает призыв американских бизнесменов в Литве, и когда посол в Вашингтоне может быть назначен.
Американская палата бизнеса в Литве на минувшей неделе обратилась к президенту, призывав как можно скорее назначить посла в Вашингтоне.
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