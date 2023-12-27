Президент вручил верительные грамоты послам Литвы при ЕС и в Швеции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В среду президент Гитанас Науседа вручил верительные грамоты послу Литвы при Европейском совете Андрюсу Кривасу и послу в Швеции Линасу Линкявичюсу.

13 декабря правительство приняло решение предложить президенту назначить постоянного представителя Литвы при Отделении ООН и в других международных организациях в Женеве А. Криваса послом при Европейском совете.

Andrius Krivas

6 декабря Кабинет министров одобрил кандидатуру бывшего министра иностранных дел Л. Линкявичюса на должность посла Литвы в Швеции.

Linas Antanas Linkevičius

В 2021 году было выдвинуто предложение о назначении Л. Линкявичюса послом Литвы в США, однако против этого выступил глава государства Гитанас Науседа, заявив, что бывшему министру необходим период "политического охлаждения".

В январе 2021 г. Л. Линкявичюс был назначен послом по особым поручениям.

В сентябре этого года президент заверил, что Л. Линкявичюс уже достаточно "остыл", а в декабре в Офисе президента заявили, что не видят препятствий для назначения бывшего министра иностранных дел послом в Швеции.

Л. Линкявичюс возглавлял Министерство иностранных дел в период с 2012 по 2020 гг.

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