Президент вручил награды матерям и опекунам со всей Литвы

Президент вручил государственные награды 44 матерям и 7 опекунам со всей Литвы за заслуги в области материнства, опеки и ухода, за ответственность и за то, что они были вдохновляющим примером обществу и всему народу Литвы.

Глава страны, поздравив матерей, опекунов, подчеркнул, что связь между матерью и ребенком является прочнейшим фундаментом жизненных ценностей, определяющим благополучие не только семьи, отдельного сообщества, но и всего государства.