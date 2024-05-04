2024.05.04 16:15

Президент вручил награды матерям и опекунам со всей Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В субботу, накануне Дня матери, президент Гитанас Науседа вручил 51 награду матерям и опекунам - орден "За заслуги перед Литвой", сообщили в Офисе президента.

Президент вручил государственные награды 44 матерям и 7 опекунам со всей Литвы за заслуги в области материнства, опеки и ухода, за ответственность и за то, что они были вдохновляющим примером обществу и всему народу Литвы.

Глава страны, поздравив матерей, опекунов, подчеркнул, что связь между матерью и ребенком является прочнейшим фундаментом жизненных ценностей, определяющим благополучие не только семьи, отдельного сообщества, но и всего государства.

"Образ матери сочетает в себе смирение, терпение, самопожертвование и безусловную любовь. Ведь только безграничное тепло матери, окутывающей детей нежностью и заботой, позволяет ощутить мир как самое безопасное и гостеприимное место, а себя увидеть в нем уникальным, незаменимым, нужным и, главное, любимым", - сказал президент, обращаясь к лауреатам премии мамам и опекунам. Глава страны подчеркнул, что каждая мать является источником вдохновения, преданности и вечных ценностей.

Г.Науседа поблагодарил всех литовских матерей и опекунов за постоянную поддержку, внутреннюю силу и вдохновляющий жизненный пример, который они показывают не только своим детям, подопечным, внукам, но и всему народу Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии