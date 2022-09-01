Президент: в работе некоторых министров скандалов больше, чем реальных дел

aA
Президент Гитанас Науседа считает, что в работе некоторых министров скандалов и недоразумений больше, чем реальных дел.

"Я не хотел бы говорить, что есть априори чья-то злая воля или желание принимать нехорошие решения. Просто у одних министров дела идут лучше, у других – хуже. Поэтому я оцениваю прежде всего, пытаются ли люди научиться на ошибках. Или все-таки им и дальше не везет", – сказал в среду Г.Науседа в интервью Delfi TV.

Вижу усилия ряда министров принимать хорошие решения, или хотя бы стремится к ним. Но в деятельности некоторых министров скандалов, недоразумений пока больше, чем реальных дел“, – добавил президент.

Статьи по теме:
Президент Литвы оценил Горбачева: он был тюремным надзирателем
Президент Литвы: Европа на пороге энергетической трансформации

На вопрос, не видит ли он необходимости замены некоторых министров, президент не стал называть фамилии.

"Думаю, мы поговорим прежде всего в более узких форматах. И я хотел бы услышать прежде всего мнение руководителя правительства – что она думает о деятельности отдельных министерств в ближайший политический сезон. Думаю, будет возможность обсудить это", – сказал Г.Науседа.

Парламентская оппозиция намерена инициировать на осенней сессии Сейма вотум недоверия министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, а также обсуждает возможность процедуры интерпелляции министру энергетики Дайнюсу Крейвису и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу, напоминает информационное агентство Elta.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент Литвы: дипломатия - передовая линия защиты стратегических интересов нашего государства

Президент Гитанас Науседа встретился в понедельник с...

Президент Литвы: Крым должен и будет возвращен Украине

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа в режиме...

Президент Литвы: компенсации цен на электроэнергию – приоритет этого и следующего года

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что...

Президент Литвы поддерживает визовые ограничения: вся Россия должна ощутить последствия войны

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что...

Президент Литвы поздравил Украину с Днем независимости: мы будем с вами до победы

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа...

TOP новостей

Президент Литвы: мы должны помочь людям пережить эту зиму

С приближением отопительного сезона государство в...

Владельцев загрязняющих окружающую среду автомобилей ждут сложные времена: ограничения и налоги

С 2023 года водителей в Литве ждут перемены....

Президент: в работе некоторых министров скандалов больше, чем реальных дел

Президент Гитанас Науседа считает, что в работе...

Министр образования Литвы: проблем с учебой украинских детей у нас нет

В Литве достаточно учебных заведений, которые могут...

Литовский завод удобрений Achema с сегодняшнего дня приостанавливает свою деятельность

В связи с резким ростом цен на природный газ литовский...