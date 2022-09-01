Президент: в работе некоторых министров скандалов больше, чем реальных дел

"Я не хотел бы говорить, что есть априори чья-то злая воля или желание принимать нехорошие решения. Просто у одних министров дела идут лучше, у других – хуже. Поэтому я оцениваю прежде всего, пытаются ли люди научиться на ошибках. Или все-таки им и дальше не везет", – сказал в среду Г.Науседа в интервью Delfi TV.

Вижу усилия ряда министров принимать хорошие решения, или хотя бы стремится к ним. Но в деятельности некоторых министров скандалов, недоразумений пока больше, чем реальных дел“, – добавил президент.

На вопрос, не видит ли он необходимости замены некоторых министров, президент не стал называть фамилии.

"Думаю, мы поговорим прежде всего в более узких форматах. И я хотел бы услышать прежде всего мнение руководителя правительства – что она думает о деятельности отдельных министерств в ближайший политический сезон. Думаю, будет возможность обсудить это", – сказал Г.Науседа.

Парламентская оппозиция намерена инициировать на осенней сессии Сейма вотум недоверия министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, а также обсуждает возможность процедуры интерпелляции министру энергетики Дайнюсу Крейвису и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу, напоминает информационное агентство Elta.