На встречах обсуждались вопросы международного расследования военных преступлений в Украине, уголовного преследования военных преступников и создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В ходе переговоров с председателем МУС президент подчеркнул, что Международный уголовный суд должен продолжать играть главную роль в уголовном судопроизводстве по делам о международных преступлениях, однако после нападения России на Украину международное сообщество должно искать дополнительные инструменты для осуществления правосудия, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

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"Международный уголовный суд является важнейшим институтом по расследованию военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и агрессии. Множество примеров таких преступлений, включая жестокие убийства военнопленных и насилие над гражданским населением, мы видим и в Украине. За этими преступлениями стоят те, кто принимал решение о начале войны, создании фильтрационных лагерей, кто санкционировал систематические убийства и пытки, – гражданское и военное руководство России. Мы не можем позволить и не позволим им уйти от ответственности", - сказал глава Литвы.

Президент приветствовал решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

"Это важный шаг в защите международных гуманитарных принципов и демонстрация того, что ответственность за грубые нарушения международного права неизбежна. Однако депортация детей с захваченных территорий Украины в Россию – лишь одно из многочисленных военных преступлений кремлевского режима, первопричиной которых является преступление агрессии", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Литва решительно поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд может расследовать это преступление только в двух случаях: если бы Россия и Украина были участниками Римского статута или в случае обращения Совета Безопасности ООН.

В ходе переговоров с вице-президентом Евроюста Маргаритой Шнютите-Даугелене президент поблагодарил Агентство за активную роль в координации расследований международных преступлений и сборе доказательств в Украине.

"Литва поддерживает решение о создании Международного координационного центра по уголовному преследованию за преступления агрессии, в создание которого Евроюст внесло значительный вклад. Это важный и своевременный шаг, поскольку доказательства преступлений агрессии должны быть собраны без промедления", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что создание координационного центра также является первым шагом на пути к созданию специального трибунала.