Президент в Брюсселе: ЕС в очередной раз продемонстрировал сплоченность и решимость в поддержке Украины

Как сообщил Офис президента, глава государства в своем обращении к европейским лидерам отметил важность поддержки Украины и необходимость того, чтобы ЕС продемонстрировал сплоченность и выполнил данные Украине обещания. Президент подчеркнул, что финансовая поддержка в размере 50 млрд евро жизненно важна для воюющей Украины – для обеспечения функционирования государства во время войны.

"Этим решением ЕС продемонстрировал свою сплоченность и решимость в поддержке Украины. Я верю, что наша военная, финансовая и политическая поддержка ускорит победу Украины и возвращение мира в Европу", – заявил президент.

На заседании Евросовета глава государства подчеркнул необходимость сохранения и усиления поддержки Украины в рамках Европейского инструмента по поддержанию мира.

"Этот инструмент показал свою эффективность, поэтому я призываю увеличить поддержку Украины, выделив дополнительно 5 млрд евро", – сказал президент.