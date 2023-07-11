11 июля 2023 г. 15:55

Президент Украины прибыл в Вильнюс

 
ru.DELFI.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Lietuvą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Lietuvą
ФОТО: Raminta Keršytė

11 июля, в 15:46 ч. в Вильнюсе сел самолет польских ВВС Boeing 737-86X, на котором прилетел на саммит НАТО президент Украины Владимир Зеленский. Самолет прилетел из Жешува (Польша), где находится военная база НАТО.

"Его самолет сел", – сказал представитель Зеленского Сергей Никифоров. Перед приездом на саммит Зеленский сказал, что "абсурд" не устанавливать срок членства Украины в НАТО и что не кажется, что страны готовы пригласить Украину в Альянс или помочь ей стать членом НАТО.

По неофициальным данным, Зеленский приехал в Польшу из Киева на поезде. Из Жешува самолет Boeing 737-86X (PLF109) вылетел в 13:45 ч. по местному времени (14:45 по Литве). В Вильнюсе он должен был сесть в 15:46 ч.

На сайте flightradar24 за этим самолетом следили тысячи пользователей во всем мире.

Зеленский не сразу подтвердил, что примет участие в саммите. Он также публично заявлял, что приедет в Вильнюс, только если на нем будет обсуждаться вопрос членства Украины в НАТО.

V. Zelenskis
Сегодня вечером Зеленский планирует выступить перед участниками митинга и концерта "Поднимем флаги за Украину в НАТО", который пройдет на Лукишской площади столицы.
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