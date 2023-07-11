Президент Украины прибыл в Вильнюс

"Его самолет сел", – сказал представитель Зеленского Сергей Никифоров. Перед приездом на саммит Зеленский сказал, что "абсурд" не устанавливать срок членства Украины в НАТО и что не кажется, что страны готовы пригласить Украину в Альянс или помочь ей стать членом НАТО.

По неофициальным данным, Зеленский приехал в Польшу из Киева на поезде. Из Жешува самолет Boeing 737-86X (PLF109) вылетел в 13:45 ч. по местному времени (14:45 по Литве). В Вильнюсе он должен был сесть в 15:46 ч.

На сайте flightradar24 за этим самолетом следили тысячи пользователей во всем мире.

Зеленский не сразу подтвердил, что примет участие в саммите. Он также публично заявлял, что приедет в Вильнюс, только если на нем будет обсуждаться вопрос членства Украины в НАТО.