В заявлении, распространенном Белым домом в четверг, Байден подчеркнул, что на протяжении столетних "непрерывных дипломатических отношений" США всегда поддерживали борьбу стран Балтии за независимость, не признавали советскую оккупацию даже в 1940-х годах, поддерживая законные правительства этих стран, подчеркивая их территориальную целостность и независимость, принимая декларацию Самнера Уэллеса.

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"Это подтвердило "общеизвестную" позицию США — мы верим в суверенитет, право на самоопределение и территориальную целостность и выступаем против грабительских действий, осуществляемых угрозами или силой", — напомнил лидер США.

"Поскольку Европа становится свидетелем очередной атаки на суверенитет и территориальную целостность, мы вместе с нашими союзниками и партнерами защищаем свободу, демократию и безопасность. Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Эстонией, Латвией и Литвой, чтобы противостоять жестокой и неспровоцированной войне России в Украине и привлечь первую к ответственности", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что страны Балтии лучше всех знают, "что поставлено на карту", ​​а США будут стремиться укреплять европейскую безопасность и "защищать каждый сантиметр территории НАТО".

"Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с Эстонией, Латвией и Литвой по всем глобальным вызовам, чтобы гарантировать, что следующее столетие принесет больше мира, безопасности и свободы для всех", — говорится в заявлении президента США.

Литва, объявившая о восстановлении государства в 1918 году, была признана США 28 июля 1922 года.

После оккупации Литвы Россией в 1940-х годах госсекретарь США Самнер Уэллес заявил, что США не признают советскую аннексию трех Балтийских государств, а дипломатические и консульские учреждения этих стран могут продолжать свою деятельность.

После февральского нападения России на Украину лидеры стран НАТО в Мадриде в конце июня подтвердили намерения увеличить до размера бригад силы, переброшенные несколько лет на восточном крыле Альянса, включая Литву.

С весны 2014 года сухопутные силы США периодически ротируются в странах Балтии и Восточной Европе в ответ на новые угрозы после оккупации Россией украинского Крыма и начала конфликта с поддерживаемыми Москвой сепаратистами на восточных территориях страны.

После вторжения России 24 февраля Соединенные Штаты усилили свой батальон в Литве несколькими сотнями военнослужащих и рассматривают возможность дальнейшего увеличения своей военной поддержки.