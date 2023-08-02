Президент советует министру обороны сделать выводы из истории про информацию о танках

"Информация, которая была представлена, была помечена грифом "ограниченное распространение". Засекречивание подразумевает очень четкую процедуру – установлены очень четкие правила, что засекречивается, кто несет ответственность за засекречивание. И ее рассекречивание, так сказать, или, иными словами, превращение конфиденциальной информации в открытую информацию подразумевает идентичную процедуру раскрытия. И это не было сделано", – заявил во вторник глава государства в интервью телеканалу Delfi TV.
"Мы же на заседании — и об этом говорилось не раз — повторяли, что это закрытая информация, что она должна использоваться только в служебных целях. Но это не было учтено. И было сказано то, что было сказано", — сожалел он.
Президент подчеркнул, что раскрытие столь чувствительной информации может сказаться на возможных сделках по закупке вооружений.
"Похоже на отсутствие понимания того, что иногда получение такой информации связано, например, с очень большими деньгами или инвестициями, которые делают другие государства с целью собирать и накапливать такую информацию. А мы сами приходим и преподносим на тарелочке", – сказал Г. Науседа.
"Если это не повлияет на будущие сделки или будущие инвестиции, я бы сказал, что, возможно, это и не самая большая проблема в мире. Но это может иметь (последствия), потому что это раскрывает наши возможные замыслы — даже если они не окончательные", — подчеркнул он.
Глава государства добавил, что хотел бы получить и заключение правоохранительных органов. Как сообщалось ранее, представитель парламентской оппозиции Агне Ширинскене обратилась в Генеральную прокуратуру по поводу обнародованной А. Анушаускасом предположительно секретной информации.
"Хотелось бы получить правовую оценку этого поступка. Я пока не знаю реакцию Генпрокуратуры, потому что, насколько мне известно, обращение к ним поступило. Так или иначе, она также должна вынести свой вердикт", – сказал президент.
Между тем, отвечая на вопрос, доверяет ли он министру обороны после его последних заявлений, Г. Науседа отметил, что деятельность и позицию А. Анушаускаса оценивает в целом положительно. Однако, как подчеркнул президент, иногда министру создают проблемы некоторые черты характера.
"Я бы сказал, что некоторые черты характера, связанные с чрезмерным обнародованием информации, в том числе и конфиденциальной информации, создают проблемы. И, к сожалению, не впервой", — сказал Г. Науседа, напомнив о визите А. Анушаускаса в Украину, когда политик онлайн выкладывал фотографии из Верховной Рады.
"Из этого следует делать выводы, и, можно предположить, что здравомыслящий человек сделает эти выводы как можно скорее. Хотелось бы, чтобы министр Анушаускас критически оценил то, что он сделал. И как я уже говорил не раз – сделать выводы", – повторил президент.