Президент советует министру обороны сделать выводы из истории про информацию о танках

"Информация, которая была представлена, была помечена грифом "ограниченное распространение". Засекречивание подразумевает очень четкую процедуру – установлены очень четкие правила, что засекречивается, кто несет ответственность за засекречивание. И ее рассекречивание, так сказать, или, иными словами, превращение конфиденциальной информации в открытую информацию подразумевает идентичную процедуру раскрытия. И это не было сделано", – заявил во вторник глава государства в интервью телеканалу Delfi TV.

"Мы же на заседании — и об этом говорилось не раз — повторяли, что это закрытая информация, что она должна использоваться только в служебных целях. Но это не было учтено. И было сказано то, что было сказано", — сожалел он.

Президент подчеркнул, что раскрытие столь чувствительной информации может сказаться на возможных сделках по закупке вооружений.