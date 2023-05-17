Выступая в ходе дискуссии, глава Литвы подчеркнул, что в условиях войны России против Украины Европа продемонстрировала единство и политическую волю, последовательно всесторонне поддерживала и продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором. По словам президента, необходимо наращивать военную помощь Украине до тех пор, пока не будет достигнута победа и не будет побежден агрессор. Глава государства подчеркнул важность сохранения духа поддержки Украины среди жителей Европы и недопущения наступления усталости от войны, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

По словам Г. Науседы, сейчас необходимо добиться того, чтобы Россия взяла на себя ответственность за совершенные в Украине военные преступления и преступления агрессии. Как отметил глава Литвы, создание специального трибунала является наиболее эффективным инструментом привлечения к ответственности за преступление агрессии, поэтому необходимо продолжать формировать международную коалицию и добиваться реализации этой идеи. Г. Науседа подчеркнул, что привлечение к ответственности является ключевым фактором, поскольку возможность избежать ее будет побуждать Россию снова и снова совершать преступления агрессии.

Президент приветствовал создание Советом Европы реестра ущерба для документирования последствий войны России против Украины.

"Уже больше года Россия безжалостно разрушает и опустошает Украину. У меня нет никаких сомнений в том, что Украина победит, но, когда победа будет достигнута, Россия должна будет взять на себя ответственность за свои действия. Мы обязаны добиться того, чтобы агрессор заплатил за ущерб, нанесенный Украине и ее народу во время войны. Агрессору придется взять на себя полную ответственность за зверства в Украине, это неизбежно", - сказал президент.

В четвертом саммите Совета Европы в Рейкьявике принимают участие лидеры 46 государств – членов Совета Европы, а также представители стран-наблюдателей со всего мира и международных организаций.