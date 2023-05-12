"В борьбе с агрессором не должно быть красных линий. Все красные линии, которые мы видим, начерчены нами самими. Мы приветствуем решение Риши Сунака передать Украине ракеты большой дальности. Это еще один шаг к окончанию жестокой войны России. Еще один шаг к победе Украины", - написал Г. Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Storm Shadow – крылатая ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией, способная поражать цели на расстоянии 250 км. Это чуть меньше дальности американских ATACMS, их давно просят украинцы. Ракетами "Storm Shadow" Киев сможет нанести удары по оккупированным Россией позициям на востоке Украины. Западные официальные лица сообщили CNN, что Великобритания получила от украинцев заверения в том, что ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не в России.