По словам президента, намерение в следующем году выделить на оборону страны 2,5% ВВП не соответствует декларациям о необходимости модернизировать Вооруженные силы Литвы и целью улучшать прием союзников по НАТО в стране.

"Бюджетные средства, предусмотренные для обороны, остаются на уровне 2,5%. Одновременно мы говорим очень красивые слова, повторяем, что нужно увеличить как нашу боевую мощь, привлекательность страны, усовершенствовать инфраструктуру, модернизировать нашу армию, увеличить общую боеготовность наших войск. На самом деле это очень красивые декларации, но они, не будем забывать, должны быть основаны на конкретных финансовых ресурсах", - отметил президент.

"Поэтому полагаю, что мы должны обеспечить определенную гибкость бюджета, скажем, оставить 2,5% от ВВП, однако добавить возможность взять в кредит до 3% ВВП, что лучше будет соответствовать этим амбициозным целям", - добавил он.

"Так как фактор времени работает не в нашу пользу, мы должны использовать время как можно более оптимально, лучше. И по этой причине я считаю, что мы должны видеть, что происходит в регионе, какие угрозы возникают, что делают другие страны НАТО, находящиеся в том же регионе. Вот решение Эстонии - увеличить расходы на оборону до 2,9% от ВВП, не говорю уже о Польше, которая увеличила финансирование оборонных нужд более, чем на 4%", - подчеркнул Науседа.

Правительство предлагает выделить на оборонные расходы более 1,77 млрд евро, или 2,25% от будущего ВВП.

В проекте бюджета также есть возможность брать кредиты, чтобы достичь уровня 2,25%, если ранее выделенных средств будет недостаточно для его достижения.