"Дорогие верующие, уважаемые сограждане!

В этом году мы встречаем Рождество не так, как всегда. Каждая семья сталкивается с проблемами, с тревогой или болью.

Однако на протяжении многих веков силой нашего многонационального и мультикультурного государства было и, я верю, остается умение сплотиться перед лицом невзгод, стать единым и сильным сообществом.

Желаю, чтобы каждый из нас, каждая семья преодолела вызовы нашего времени, и чтобы мы стали сильнее, вновь открывая для себя истинные ценности – веру, семейные узы, любовь к ближнему.

Пусть Рождественский свет и надежда живут в наших сердцах!

Здоровья и согласия вашим семьям, благополучия и процветания нашему государству!