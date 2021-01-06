"Дорогие верующие, уважаемые сограждане!
В этом году мы встречаем Рождество не так, как всегда. Каждая семья сталкивается с проблемами, с тревогой или болью.
Однако на протяжении многих веков силой нашего многонационального и мультикультурного государства было и, я верю, остается умение сплотиться перед лицом невзгод, стать единым и сильным сообществом.
Желаю, чтобы каждый из нас, каждая семья преодолела вызовы нашего времени, и чтобы мы стали сильнее, вновь открывая для себя истинные ценности – веру, семейные узы, любовь к ближнему.
Пусть Рождественский свет и надежда живут в наших сердцах!
Здоровья и согласия вашим семьям, благополучия и процветания нашему государству!
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