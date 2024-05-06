2024.05.06 10:41

Президент поздравил сотрудников посольства Литвы в Вашингтоне

 
по случаю 100-летия со дня открытия представительства Литвы в США
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В субботу президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил сотрудников посольства Литвы в Вашингтоне и всю литовскую общину в Соединенных Штатах Америки по случаю 100-летия со дня открытия представительства, говорится в сообщении Группы по вопросам Офиса президента.

"Здание посольства, которое было приобретено совместными усилиями жителей Литвы и литовцев в США, отражает нашу борьбу за свободу и демократию. Именно здесь, в Вашингтоне, в течение долгих десятилетий оккупации работало наше представительство. Именно здесь всегда ярко теплилась надежда увидеть независимую и свободную Литву", - отметил глава государства.

По словам президента, Литва искренне благодарна США за их многолетнюю политику непризнания оккупации и аннексии.

"Сегодня мы ищем возможности для еще большего укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Мы по-прежнему считаем трансатлантические связи незаменимой гарантией безопасности всей Европы", - сказал Г. Науседа.

Президент поблагодарил всех, кто вносит или ранее вносил вклад в достижение целей посольства Литвы в Вашингтоне, а также литовскую общину в Соединенных Штатах Америки за неустанную работу по укреплению дружбы между двумя странами.

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