"Сегодня этот трубопровод, эта связь между Польшей и Литвой является фактом, в то время как Россия в очередной раз пыталась шантажировать нас газом", — сказал Дуда на церемонии открытия газопровода под Вильнюсом.

Он также сказал, что российская агрессия в Украине свидетельствует о необходимости предвидеть эффективный ответ на такое поведение, который остановит Россию. По его словам, ограничение или приостановка поставок газа и нефти из России является наиболее важной частью дискуссии.

"Россия многие годы делала европейские страны зависимыми от своих природных ресурсов, мы много лет слышали в Европейском Союзе разговоры о том, что Россия — серьезный деловой партнер, мы слышали, что Россия — надежный и ответственный партнер, но, к сожалению, многие годы (оставались не услышанными – BNS) слова, объясняющие, что такое "Газпром" на самом деле, — что это не обычная компания, работающая по правилам свободного рынка, к которым привыкла Европа", — сказал он.

"Благодаря этим инвестициям мы обеспечиваем себе альтернативу, гарантируя, что сможем получать поставки с других направлений, кроме России", — добавил Дуда.