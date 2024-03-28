Президент положительно относится к обсуждению возможной установки малых ядерных реакторов в Литве

У атомных электростанций есть одно большое преимущество: они создают постоянное предложение и могут стать тем ядром, вокруг которого мы могли бы пристраивать другие источники энергии, поэтому я в принципе за такую дискуссию. Не нужно бояться самой дискуссии", – заявил Г. Науседа журналистам в четверг на праздновании членства Литвы в НАТО.
В среду министр энергетики Дайнюс Крейвис, представляя Национальную стратегию энергетической независимости (НСЭН), объявил о планах строительства новых малых ядерных реакторов четвертого поколения в Литве.
По словам президента, появляющиеся сейчас безопасные технологии атомной энергетики могут стать хорошей альтернативой в развитии зеленой энергетической системы в Литве.
По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, избыток удовлетворит часть потребностей Европы в электроэнергии, возникших после приостановки импорта энергоресурсов из России. Стратегия также предусматривает лидерство Литвы в отрасли экологически чистого водорода и строительство ядерных реакторов нового поколения.