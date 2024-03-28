Президент положительно относится к обсуждению возможной установки малых ядерных реакторов в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Как утверждает президент Гитанас Науседа, он выступает за обсуждение возможной установки малых ядерных реакторов в процессе развития сектора возобновляемой энергетики в Литве.

У атомных электростанций есть одно большое преимущество: они создают постоянное предложение и могут стать тем ядром, вокруг которого мы могли бы пристраивать другие источники энергии, поэтому я в принципе за такую ​​дискуссию. Не нужно бояться самой дискуссии", – заявил Г. Науседа журналистам в четверг на праздновании членства Литвы в НАТО.

В среду министр энергетики Дайнюс Крейвис, представляя Национальную стратегию энергетической независимости (НСЭН), объявил о планах строительства новых малых ядерных реакторов четвертого поколения в Литве.

По словам президента, появляющиеся сейчас безопасные технологии атомной энергетики могут стать хорошей альтернативой в развитии зеленой энергетической системы в Литве.

Новая редакция Национальной стратегии энергетической независимости (НСЭН) предусматривает, что благодаря огромному потенциалу возобновляемых источников энергии Литва к 2050 году может стать одной из первых стран Европейского союза (ЕС) с избыточным производством электроэнергии.

По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, избыток удовлетворит часть потребностей Европы в электроэнергии, возникших после приостановки импорта энергоресурсов из России. Стратегия также предусматривает лидерство Литвы в отрасли экологически чистого водорода и строительство ядерных реакторов нового поколения.

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