Президент: политический кризис можно решить как досрочными выборами, так и обновлением правительства

"Нет ситуации без решения. Я думаю, что как идея досрочных выборов, так и, как сейчас любят говорить, перезагрузка правительства – я бы назвал это просто обновлением – возможные альтернативы. И мы, наверное, пойдем по этому пути", - сказал Г. Науседа во вторник во время визита в Пабраде.

Глава государства – в отличие от многих обозревателей и политологов – не исключил, что Сейм может принять решение о назначении новых парламентских выборов. По его словам, это один из возможных сценариев перезагрузки власти.

"Я бы не исключал, что Сейм может принять положительное решение и по досрочным выборам. Однако я не хочу опережать события и предсказывать, что будет", - поучал он.

"Я бы не согласился с тем, что все уже очень критично относятся к досрочным выборам. Возможно, больше сомнений в том, возможно ли их вообще провести, или готов ли Сейм принять решение о досрочных выборах. Я думаю, что действительно не следует априори исключать альтернативу в решении такой политической ситуации, в которой мы оказались – отчасти по собственной вине и по некоторым непродуманным заявлениям некоторых политиков", - пояснил глава государства.