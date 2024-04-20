Президент: парламентское расследование больше походило на комиссию Сталина, а не на комиссию информатора

"Думаю, определенно есть основания усомниться в законности создания этой комиссии", – заявил журналистам в пятницу Науседа.
"Ну, а то, что произошло во время работы комиссии – вообще не выдерживает критики, потому что это больше походило на комиссию Сталина, а не на комиссию информатора", – пояснил он.
В четверг оппозиционные партии Сейма обратились в Конституционный Суд с просьбой проверить законность временной парламентской комиссии по расследованию истории информатора Томаса Гайлюса. Есть мнение, что при создании временной комиссии предположительно была нарушена Конституция. Также представители оппозиции отмечают, что следственная комиссия превысила свои полномочия.
В тот же день, после представления, парламент утвердил заключения комиссии по расследованию истории информатора ДГБ.
В заключениях содержатся предложения, связанные с проведенным парламентским расследованием. Сейму предлагается рассмотреть поправки к закону о Контролерах разведки, предоставляющие омбудсмену права и обязанность по надзору за законностью деятельности ведомств, осуществляющих криминальную разведку.
Среди прочего, предлагается усилить парламентский контроль за ДГБ и ССР, пересмотреть правовое регулирование парламентского контроля, чтобы ведомства были обязаны предоставлять всю необходимую информацию Сейму. Среди рекомендаций – и призывы обеспечить роль Сейма в назначении и увольнении глав ДГБ и ССР, а также их заместителей.