Президент отправится в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским на покое Бенедиктом XVI

Во вторник президент оставил запись в книге соболезнований, открытой в Апостольской нунциатуре в Вильнюсе, посвященную Бенедикту XVI.

"Я считаю, что это огромная утрата для самой церкви, для католической веры. Конечно, и для каждого из нас, для каждого жителя мира, потому что нам будет не хватать простоты и скромности Бенедикта XVI", - во вторник журналистам сказал президент.

"Вместе с Дианой мы выразили соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI. Он был великим мыслителем. Но будучи великим мыслителем, вместе с тем он был скромным, простым человеком, близким к людям и своим ученикам. Лелея традиционные ценности, сложившиеся веками, он совершенствовал учение католической церкви, пытался адаптировать его к актуальным вопросам настоящего, но при этом сохраняя очень твердые принципы", - сказал Г. Науседа.

Бенедикт XVI, занимавший пост главы Католической церкви с 2005 года до своего отречения от Апостольского Престола в 2013 году, скончался 31 декабря 2022 года на 96-м году жизни.

По словам Ватикана, похороны Бенедикта XVI будут "торжественные, но простые".