07 июля 2023 г. 09:55

Президент не исключает возможности использования права вето на саммите НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Президент Гитанас Науседа не исключает возможности наложения вето на текст декларации Вильнюсского саммита НАТО, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам Литвы.

"Если соответствует, я не буду размахивать (правом вето – ELTA), но, если не соответствует – буду. Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина", – заявил в среду телеканалу LRT Г. Науседа.

"Здесь речь идет об очень серьезных вещах, эти вопросы связаны с нашей безопасностью, и если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее", - отметил президент.

Во вторник главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите отметила, что на саммите НАТО в Вильнюсе у Г. Науседы будет право вето. Однако, по словам А. Скайсгирите, обычно такие вето в Альянсе расцениваются не совсем благосклонно.

11-12 июля в Вильнюсе впервые в Литве пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается участие 40-50 зарубежных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о возможном своем участии.

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