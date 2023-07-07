Президент не исключает возможности использования права вето на саммите НАТО

"Если соответствует, я не буду размахивать (правом вето – ELTA), но, если не соответствует – буду. Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина", – заявил в среду телеканалу LRT Г. Науседа.
"Здесь речь идет об очень серьезных вещах, эти вопросы связаны с нашей безопасностью, и если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее", - отметил президент.
Во вторник главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите отметила, что на саммите НАТО в Вильнюсе у Г. Науседы будет право вето. Однако, по словам А. Скайсгирите, обычно такие вето в Альянсе расцениваются не совсем благосклонно.
11-12 июля в Вильнюсе впервые в Литве пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается участие 40-50 зарубежных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о возможном своем участии.