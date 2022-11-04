Президент: не думаю, что после вступления в НАТО в Финляндии появится ядерное оружие

"Что касается ядерного оружия, то мы еще не обсуждали этот вопрос в Финляндии. Конечно, эти обсуждения будут, они будут проходить по всем вопросам, когда мы станем членом НАТО. Однако, по моему мнению, идея, что мы можем иметь ядерное оружие в Финляндии, звучит для меня совершенно незнакомой", - заявил С. Ниинистё на пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу.

Издание Newsweek со ссылкой на финскую газету Iltalehti сообщило на этой неделе, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайконен в июле пообещали НАТО, что не будут добиваться "ограничений или национальных исключений", если Финляндия будет принята в НАТО.

Это, по данным финских СМИ, означает, что ядерное оружие НАТО может провозиться по территории Финляндии или быть размещено в стране, также не будут применяться запреты на создание баз НАТО на финской территории.

Возражения Турции

В мае Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО, решив отказаться от своей давней политики неприсоединения к военным блокам после российского вторжения в Украину.

Документы о членстве этих стран в НАТО уже ратифицировали 28 из 30 членов НАТО, этого не сделали только Венгрия и Турция.

Будапешт обещает принять решение в этом году, а Анкара не назвала точных сроков.

Турция обвиняет эти две страны, особенно Швецию, в укрывательстве курдских боевиков из запрещенной Рабочей партии Курдистана.

По словам С. Ниинистё, Стокгольм представляет для Анкары большую проблему, чем Хельсинки, однако он подчеркнул, что "Хельсинки очень важно идти рука об руку со Швецией".

Для того, чтобы убедить Турцию ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, на этой неделе Анкару посетит глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а на следующей неделе запланирован визит премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

"Посмотрим, что это даст. (...) Я настроен оптимистично, в конечном итоге, Турция ратифицирует наше членство. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее", - заявил С. Ниинистё.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что процесс ратификации "не может быть одинаковым во всех странах".

"Осталось всего две страны. Я думаю, что ратификация не должна сильно затянуться", - отметил литовский лидер.

Призвал судить по действиям

Ранее на этой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, посетивший Литву, обвинил Турцию в отказе от выбора стороны в войне России против Украины.

"Турция поставляет Украине оружие, но также удовлетворяет экономические интересы России", — заявил премьер-министр Греции.

Соединенные Штаты и Евросоюз оказывают давление на Анкару, чтобы она соблюдала санкции, которые они наложили на Москву в связи с вторжением в Украину.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласен и предлагает свою страну в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров о перемирии. Он также одобрил различные соглашения, в результате которых за последние месяцы стоимость экспорта в Россию увеличилась более чем в два раза.

Тогда Г. Науседа заявил, что, когда речь идет об Анкаре, необходимо оценивать "не риторику, а конкретные действия".

"Никто не мог сомневаться в том, что Турция играет важную роль в прекращении российской агрессии в Украине. И в военном плане, и в решении гуманитарных задач", - заявил Г. Науседа.

В качестве примера он назвал гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна.