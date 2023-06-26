Президент: мы должны сделать все, чтобы у агрессора не возникло мысли пересечь границы НАТО

На встрече литовский лидер подчеркнул, что происходящие в России процессы способствуют усилению нестабильности и повышению уровня угроз в регионе, поэтому укрепление восточного фланга НАТО должно стать неотложным приоритетом всего Альянса.
"Очень символично то, что на фоне продолжающейся российской войны в Украине саммит НАТО проходит прямо здесь, в Литве. Но эта символичность стала для всех нас серьезным обязательством — встречаясь под боком у агрессора, союзники в очередной раз продемонстрируют сплоченность и необходимость в принятии решений, обеспечивающих безопасность и обороноспособность каждого сантиметра Альянса", — сказал глава государства.
Глава государства также подчеркнул, что после последних российских событий мы должны сохранять предельную бдительность и готовность.
"Мы должны сделать так, чтобы у агрессора даже мысли не возникло о пересечении границ НАТО и проверке эффективности 5-ой статьи. Поэтому на саммите НАТО в Вильнюсе мы должны продвинуться вперед в реализации принятых в Мадриде решений по сдерживанию и укреплению обороны и утвердить новые планы региональной обороны, которые имеют для нас экзистенциальное значение", – подчеркнул литовский лидер.
Президент выразил надежду, что на Вильнюсском саммите НАТО Литва сможет поздравить нового члена Альянса – Швецию. По словам президента, ее членство способствует значительному укреплению безопасности не только в Балтийском регионе, но и во всем евроатлантическом пространстве.
Он также отметил, что на саммите важно достичь согласия в вопросе минимального порога расходов на оборону в размере 2 проц. ВВП. По словам главы государства, ситуация с безопасностью однозначно указывает на необходимость повышения обороноспособности Альянса.