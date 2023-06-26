Президент: мы должны сделать все, чтобы у агрессора не возникло мысли пересечь границы НАТО

На встрече литовский лидер подчеркнул, что происходящие в России процессы способствуют усилению нестабильности и повышению уровня угроз в регионе, поэтому укрепление восточного фланга НАТО должно стать неотложным приоритетом всего Альянса.

"Очень символично то, что на фоне продолжающейся российской войны в Украине саммит НАТО проходит прямо здесь, в Литве. Но эта символичность стала для всех нас серьезным обязательством — встречаясь под боком у агрессора, союзники в очередной раз продемонстрируют сплоченность и необходимость в принятии решений, обеспечивающих безопасность и обороноспособность каждого сантиметра Альянса", — сказал глава государства.