Президент Литвы: зимой нехватки газа в Литве не будет

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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что зимой нехватки газа в Литве не будет, его поставки обеспечит терминал СПГ в Клайпеде.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© AFP/Scanpix

"Точно будет, Independence очень важный элемент нашей энергетической независимости", – сказал 30 июля в интервью радиостанции Laluna глава страны, отвечая на вопрос, будет ли Литва готова к зиме и достаточно ли у нее будет газа.

"Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив независимость от российских энергоресурсов", – прибавил он.

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Литва в конце июня приняла закон, запрещающий импорт российского газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Импорт российского газа в Литву прекращен с апреля 2022 года.

В минувшую среду российский "Газпром" значительно сократил поставки газа в Европу по газопроводу Nord Stream, сейчас поставляют всего около 20% мощности газопровода.

Страны Евросоюза обвиняют Россию в том, что она снижает поставки газа, поскольку мстит за санкции в отношении Москвы, которая начала войну в Украине. "Газпром" объясняет сокращение поставок "техническим состоянием двигателя" турбин.

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