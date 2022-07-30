Президент Литвы: зимой нехватки газа в Литве не будет

"Точно будет, Independence очень важный элемент нашей энергетической независимости", – сказал 30 июля в интервью радиостанции Laluna глава страны, отвечая на вопрос, будет ли Литва готова к зиме и достаточно ли у нее будет газа.
"Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив независимость от российских энергоресурсов", – прибавил он.
Литва в конце июня приняла закон, запрещающий импорт российского газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Импорт российского газа в Литву прекращен с апреля 2022 года.
В минувшую среду российский "Газпром" значительно сократил поставки газа в Европу по газопроводу Nord Stream, сейчас поставляют всего около 20% мощности газопровода.
Страны Евросоюза обвиняют Россию в том, что она снижает поставки газа, поскольку мстит за санкции в отношении Москвы, которая начала войну в Украине. "Газпром" объясняет сокращение поставок "техническим состоянием двигателя" турбин.
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