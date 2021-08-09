Президент Литвы: забор на границе должен быть возведен не за два года, а раньше

"Я считаю, что срок в два года является слишком долгим: мы должны возвести забор раньше, не жалеть для этого ресурсов", - заявил в понедельник журналистам президент.

"Сегодня это не вопрос цены, не вопрос ограниченных ресурсов, сегодня это государственный приоритет номер один, и мы должны этот приоритет реализовать не за два года, а значительно быстрее", - подчеркнул он.

Глава страны также отметил, что стремиться к более короткому сроку позволяет то, что в настоящее время Литва уже решила, какой забор нужен, а во вторник должны быть приняты необходимые правовые документы.

Президент также считает, что "достаточно успешно решаются" вопросы логистики и поставки материалов.

"В первую очередь, конечно, нужно начать с 98-километрового участка, который особо чувствительный, особо уязвим, и я верю, что общими усилиями мы это и сделаем", - добавил Г. Науседа.

Во вторник Сейму будет представлен проект Закона о возведении забора на территории Литвы у внешней границы Евросоюза с Беларусью.

Согласно проекту, физический барьер должен быть оборудован не позднее 2022 года.

Заграждение на границе с Беларусью будет состоять из двух частей - преграда из колючей проволоки (концертины) и установленный забор из металлической сетки.

Для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов в Литву, правительство планирует проложить на границе с Беларусью более 500 км такого забора. Рядом с ним еще будет смонтирована пирамида из концертины.

По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство обойдется в 152 млн евро.

Протяженность границы Литвы с Беларусью - 670 км.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.