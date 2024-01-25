Президент Литвы: я всегда открыт для встреч с фермерами

"Я всегда открыт для встреч с фермерами, и я заявлял об этом несколько раз в последнее время, общаясь с нашими СМИ, но мне бы хотелось, чтобы это была более масштабная дискуссия, где мы могли бы обсудить не только общую ситуацию в сельском хозяйстве, но и увидеть определенные перспективные планы того, как мы намерены развивать сельское хозяйство в перспективе 5-10 лет", - в четверг в Расейняй журналистам сказал Г. Науседа.