Президент Литвы: я всегда открыт для встреч с фермерами

"Я всегда открыт для встреч с фермерами, и я заявлял об этом несколько раз в последнее время, общаясь с нашими СМИ, но мне бы хотелось, чтобы это была более масштабная дискуссия, где мы могли бы обсудить не только общую ситуацию в сельском хозяйстве, но и увидеть определенные перспективные планы того, как мы намерены развивать сельское хозяйство в перспективе 5-10 лет", - в четверг в Расейняй журналистам сказал Г. Науседа.
"Для меня это важно с европейской точки зрения, потому что в 2020 году нам пришлось много бороться за увеличение прямых выплат фермерам. Для меня важны проблемы сельского хозяйства, но мне как главе государства важно видеть аграрную стратегию и отношение самих фермеров к реализации аграрной стратегии", - сказал он.
Протестующие фермеры прибывшего в четверг на встречу главного советника страны Ярослава Неверовича встретили свистом и кричали "позор". Фермеры выразили свое недовольство, когда Я. Неверович начал свою речь.
На этой неделе со вторника по пятницу в Вильнюсе проходит акция протеста фермеров – в Вильнюс прибыло около 1,3 тыс. тракторов.