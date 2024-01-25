Президент Литвы: я всегда открыт для встреч с фермерами

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа утверждает, что готов встретиться с протестующими фермерами, но пояснил, что хочет, чтобы это была "более масштабная дискуссия" о перспективах сельского хозяйства.

"Я всегда открыт для встреч с фермерами, и я заявлял об этом несколько раз в последнее время, общаясь с нашими СМИ, но мне бы хотелось, чтобы это была более масштабная дискуссия, где мы могли бы обсудить не только общую ситуацию в сельском хозяйстве, но и увидеть определенные перспективные планы того, как мы намерены развивать сельское хозяйство в перспективе 5-10 лет", - в четверг в Расейняй журналистам сказал Г. Науседа.

"Для меня это важно с европейской точки зрения, потому что в 2020 году нам пришлось много бороться за увеличение прямых выплат фермерам. Для меня важны проблемы сельского хозяйства, но мне как главе государства важно видеть аграрную стратегию и отношение самих фермеров к реализации аграрной стратегии", - сказал он.

Протестующие фермеры прибывшего в четверг на встречу главного советника страны Ярослава Неверовича встретили свистом и кричали "позор". Фермеры выразили свое недовольство, когда Я. Неверович начал свою речь.

На этой неделе со вторника по пятницу в Вильнюсе проходит акция протеста фермеров – в Вильнюс прибыло около 1,3 тыс. тракторов.

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