Президент Литвы выразил соболезнования в связи с кончиной Йонаса Витаутаса Брувериса

"Мы потеряли видного интеллектуала, знатока истории музыки и эстетики и прекрасного педагога, у которого училось несколько поколений представителей литовского сценического искусства. Требовательный к себе и другим, профессор Й. В. Бруверис останется в нашей памяти как пример прекраснейших профессиональных и человеческих качеств", — выразил соболезнование глава государства.

Президент выражает соболезнования родным, друзьям проф. Й. В. Брувериса и всему литовскому культурному сообществу.

О смерти педагога в субботу вечером сообщил сын покойного, шэф-редактор информационного агентства ELTA Витаутас Бруверис.

"Йонас Бруверис. 1939.03.19 – 2023.03.18. Совместный путь отца – завершен", — сообщил печальную новость В. Бруверис на личной страничке в социальной сети.

Сообщается, что проститься с Й. В. Бруверисом можно с понедельника, 20 марта, с 16.00 в похоронном бюро в Вильнюсе, рядом с костелом Св. Петра и Павла, ул. М. К. Пацо 4.

Похороны запланированы на вторник, в 13.30 час. на Холме литераторов Антакальнисского кладбища.

Йонас Витаутас Бруверис — литовский музыковед, профессор и педагог. Й. В. Бруверис является автором биографического очерка "Микалоюс Константинас Чюрленис" (1973 г.), книги "Литовский театр оперы и балета" (2006 г.) и составителем книг "Чюрленису – 100" (1977), "Кипрасу Петраускасу – 100" (1988).

Й. В. Бруверис с 1969 г. и на протяжении многих лет в Литовской академии музыки и театра преподавал историю музыки, музыкальную эстетику, музыкальную критику. В период с 1993 по 1999 гг. был председателем Сената.

В 2006 году удостоился Национальной премии Литвы, а в 2012 году был награжден Рыцарским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".