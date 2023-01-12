Президент Литвы: война в Украине перешла в решающую стадию

Науседа в четверг сказал, что подобные встречи очень важны.

"Никакая удаленная, телефонная беседа не заменит то чувство, когда видишь глаза людей, готовых сражаться до конца. И сегодня я вижу такие глаза, наши партнеры, президент, его команда, вся Украина готовы бороться до конца за свою свободу. И они точно победят в этом бою, в этом нет никаких сомнений", – заверил президент Литвы.

Он сказал, что президент Украины Зеленский подчеркнул, что важность вопроса мотивации.

"Они сегодня видят все больше признаков демотивации со стороны российской армии. С самого начала было ясно, что этим парням, которых прислали воевать из разных регионов России не в свою страну, не за что воевать. У них нет мотивации, это борьба за имперские амбиции Владимира Путина", – сказал Науседа.

А украинские военные борются за свою землю, у них есть безусловная поддержка народа, продолжил президент.

"По сути мы направили наше внимание на три группы вопросов. Это военная помощь Украине, экономическая, гуманитарная помощь, евроатлантическая интеграция Украины", – сказал глава Литвы.

Он заметил, что первый вопрос радует.

"В скором времени Украина получит зенитные установки ближней дальности L70 и всю необходимую к ним амуницию. Это помощь Литвы Украине. Я не сомневаюсь, что в этом году мы сможем доставить немало антидронов, которые дают хороший результат на поле боя (...)", – сказал Науседа.

Он также заметил, что война перешла в решающую стадию. "Украинцы ждут масштабного нападения России в феврале. Вот почему очень важно укрепить украинскую мощь боевыми машинами пехоты и танками", – продолжил президент.

Что касается гуманитарной помощи, он поблагодарил всех, кто непрерывно предоставляет помощь Украине.

Науседа сказал, что обсудили и третий вопрос – евроатлантическую интеграцию Украины.

"Президент и Украина мотивированы в вопросе интеграции в ЕС, чтобы их приняли как можно скорее. Они надеются, что начало переговоров будет в этом году. Они представили прогресс Украины за последнее время, он наблюдается в 7 сферах, осуществлены рекомендации ЕК", – заметил президент Литвы.

По словам Науседы, на встрече много говорили и о Вильнюсе, где в июле состоится саммит НАТО.

"Тут Украина шлет ясный сигнал – хотелось бы расшевелить формулу, о которой мы говорили, которую повторяем со дня саммита в Бухаресте в 2008 году – двери НАТО открыты. Чтобы были найдены формулировки и алгоритмы, чтобы можно было предоставить Украине гарантии безопасности, пока война не завершилась", – сказал он.