Об этом он заявил на каунасской железнодорожной станции Палемонас, где наблюдал за прибытием и разгрузкой военной техники 1-66-ого ротационного батальона возле Каунасского интермодального терминала.

"То, что происходит в наших глазах, является явным свидетельством того, что вопросы военной мобильности решаются, и мы вкладываем в это подходящие средства. Было интересно наблюдать, как эту технику перевозят таким образом, не повреждая наше автодорожное покрытие", — сказал президент журналистам.

Каунасский интермодальный терминал является частью железной дороги колеи европейского типа Rail Baltica. С позапрошлого года он соединен с европейской железнодорожной сетью.

Этот терминал является самой удаленной на восток точкой европейской железнодорожной системы, до которой можно доставлять поездами грузы и военную технику.

Как ранее заявлял министр обороны Арвидас Анушаускас, Каунасский интермодальный терминал впервые был использован при приеме новой ротации американских военных.

"Приветствую этот проект и его реализацию, надеюсь, что он еще больше поможет нашей способности принимать союзников, видеть здесь больше не только военных, но и техники. Самое главное, что мы сможем сделать это быстро, качественно и оперативно. Этот фактор, как мы видим в контексте украинской войны, вероятно, становится решающим", — сказал Науседа.

Однако он подчеркнул, что необходимо развивать и автодорожную инфраструктуру.

"Что еще более важно, чтобы у нас были очень эффективные маршруты для военной техники, и чтобы союзники знали, что это можно сделать как в условиях мира, так и в условиях потенциального конфликта", — сказал он.

В начале апреля Литва получила более 73 млн евро от Европейского фонда развития инфраструктурных сетей для финансирования проектов военной мобильности.

Средства ЕС предусмотрены и на строительство участка Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей и оборудование железнодорожной разгрузочной площадки в Палемонасе.