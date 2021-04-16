Г. Науседа говорил об этом, когда его спросили о критике в адрес министра здравоохранения Арунаса Дулькиса.

"Сегодня да, легче всего, наверное, мне было бы встать в позицию критика, все критиковать, но я думаю, что эта критика должна быть конструктивнее. Я уже не первый раз повторяю, что господин А. Дулькис действительно старается. Он действительно старается принять те вызовы, которые для любого министра в этой позиции были бы очень сложными", - сказал глава государства журналистам в четверг.

По его словам, проблема в том, что комментируются и промежуточные, неокончательные решения.

"В чем проблема - это, наверное, заметно выходит за пределы компетенции господина А. Дулькиса. Я имею в виду, прежде всего, коммуникацию. На мой взгляд, коммуникация должна быть намного более последовательной и выходящей на людей, если мы один раз перестанем комментировать те решения, которые еще не приняты", - сказал Г. Науседа.

"Сейчас в понедельник эксперты предлагают решение, во вторник оно обсуждается, в среду правительство на своем заседании это решение принимают. В понедельник, вторник, среды они меняются, так что люди не понимают, где настоящее решение, так как все бросаются комментировать то, что еще неокончательно испечено", - отметил он.

(...) Думаю, что было бы больше порядка и ясности, если бы комментировались окончательные решения, так как когда мы комментируем и предварительные, то у кого-то создаются ожидания - бизнес, люди, а потом решение меняется, ожидания не оправдываются, возникает негативная реакция", - добавил президент.

Он убежден, что "гигиена коммуникации" позволила бы правительству действовать слаженнее, президент также сказал, что до сих придерживается мнения, что к середине лета будет привито 70% населения.

Глава государства также полагает, что решение о продлении срока между двумя дозами вакцины Pfizer зависит от экспертов по здравоохранению.

"Думаю, что прежде всего ответ на этот вопрос должны дать специалисты, сказав, эффективно ли это делать с фармацевтической точки зрения или с точки зрения здравоохранения. Если это эффективно, это оправдывает себя, то я только за то, чтобы мы могли привить еще большую часть людей раньше, потому что таким образом мы раньше достигнем удовлетворительного коллективного иммунитета", - сказал президент.

Правительство думает о том, чтобы увеличить срок между первой и второй дозами вакцины Pfizer от трех до восьми недель - это позволило бы привить первой дозой данной вакцины большее число людей за более короткое время.

Президент, в частности, сказал, что положительно оценивает и "паспорт возможностей", который даст больше прав тем, у кого есть иммунитет к коронавирусу.