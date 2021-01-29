В последние дни Науседа обсуждал с мэрами крупных городов страны подготовку к вакцинации населения.

"Меня порадовало, что все мэры подтвердили, что как в плане логистики, так и в плане инфраструктуры и человеческих ресурсов они готовы в течение нескольких дней увеличить масштаб вакцинации в 3-5 раз и осуществить амбициозную цель массовой вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета до середины лета", – сказал Науседа.

По его слова, добиться этой цели нелегко из-за нехватки вакцины. С этой проблемой сталкиваются все страны Европы.

"Решения, переговоры очень интенсивно проходят на уровне всего ЕС. Сегодня мы ждем решения о вакцине компании AstraZenecа, если эту вакцину одобрят, то в феврале Литва сможет получить 105 000 доз. Вместе с вакциной Pfizer и Moderna это будет около 200 000 доз, значит, со второй половины февраля мы можем прививать по 10 000 человек в день", – сказал президент.