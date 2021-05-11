Он не сомневается, что Сообщество еще вернется к этим вопросам.

"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (...). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

По его словам, постоянный вызов - "найти компромисс между всеми государствами ЕС", поскольку по-прежнему отличается отношение к России у стран Балтии, Польши, Чехии, южных и восточных государств ЕС, хотя после сообщений Чехии об организованных российской военной разведкой взрывах "все понимают, с какой угрозой мы сталкиваемся".

И все же президент не сомневается, что применяемые сейчас Западом экономические санкции к России действуют.

"Да, санкции действуют. И здесь, поскольку российские власти, Кремль, прекрасно понимают, что санкции действуют, они влияют на экономику России, то у них есть свобода выбора: вернуться к нормальному диалогу, нормальному поведению или уйти в изоляцию", - сказал он.

На его взгляд, первый путь "намного перспективнее и выгоднее абсолютно всем, включая и Россию".

"Но в силу определенных причин, потому, что эти "имперские" амбиции не покидают головы кремлевских руководителей, предпочтен второй путь. Хуже всего, что он представляет собой попытку внушить и обществу, что это и есть путь России - изолироваться, твердо защищать какие-то свои "имперские" ценности и трактовать внешний мир как врага, хотя этот внешний мир не демонстрирует совершенно никакой враждебности и предпринимает определенные меры против кремлевского режима только в том случае, когда есть за что это сделать", - полагает Г. Науседа.

Напряженность между Западом и Россией после аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины в 2015 году возросла в последнее время, после того, как Чехия объявила об организованных военной разведкой России ГРУ взрывах в 2014 году, а также из-за стягивания стотысячных вооруженных сил России к границе с Украиной, ареста критика Кремля Алексея Навального.