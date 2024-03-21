Президент Литвы: в 14-й пакет санкций против России мы хотим включить "Росатом" и больше банков

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Гитанас Науседа уверяет, что хочет, чтобы в четырнадцатый пакет санкций против России были включены госкорпорация "Росатом", а также алюминий и больше российских банков. Однако, по его словам, в разговорах с партнерами вопросы российской атомной энергетики по-прежнему остаются проблематичными.

"Традиционно мы хотим "Росатом", мы хотим СПГ (сжиженный природный газ), мы хотим алюминий и еще больше банков. Я знаю, что некоторые вопросы атомной энергетики, и у меня была возможность обсудить этот вопрос с президентом Франции во время моего последнего визита в Париж, являются проблематичными. Они к этому пока не готовы, но наша задача – продвигать вперед", - сказал Науседа журналистам в четверг в Брюсселе.

В конце февраля, накануне второй годовщины вторжения Москвы в Украину, Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России.

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