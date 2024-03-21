Президент Литвы: в 14-й пакет санкций против России мы хотим включить "Росатом" и больше банков

"Традиционно мы хотим "Росатом", мы хотим СПГ (сжиженный природный газ), мы хотим алюминий и еще больше банков. Я знаю, что некоторые вопросы атомной энергетики, и у меня была возможность обсудить этот вопрос с президентом Франции во время моего последнего визита в Париж, являются проблематичными. Они к этому пока не готовы, но наша задача – продвигать вперед", - сказал Науседа журналистам в четверг в Брюсселе.