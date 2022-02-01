"Развитие и укрепление военной промышленности является приоритетом национальной безопасности Литвы", – цитируются слова президента в сообщении администрации главы государства.
"Промышленность Литвы успешно вносит свой вклад в снабжение оборонной системы страны, но мы стремимся к тому, чтобы инвестиции в производство вооружений росли еще больше. Литовская оборонно-охранная промышленность способствует укреплению безопасности всей Европы и обороноспособности НАТО", – сказал он.
По словам президента, рост такой отрасли обеспечит производство достаточного количества критически важных военных запасов.
В настоящее время у вооруженных сил Литвы есть потребность в расширении производственных мощностей различных боеприпасов. Оружейный завод Giraite сотрудничает с армией и имеет возможность расширить масштабы сотрудничества.
По мнению главы государства, укреплять обороноспособность страны необходимо всесторонне – последовательно увеличивать бюджетные ассигнования, устойчивость государства к угрозам, осуществлять реформу системы мобилизации и государственных резервов, решать задачи гражданской обороны, достигать целей патриотического воспитания.
Министр обороны Арвидас Анушаускас, также присутствовавший на встрече с руководством предприятия, отметил, что завод мог бы обеспечить производство боеприпасов в короткие сроки.
"Учитывая напряженную геополитическую ситуацию, наращивание ресурсов и резервов Вооруженных сил Литвы, для нас крайне важно быстрое и эффективное обеспечение и поставка качественного снабжения. Мы рассматриваем завод по производству вооружений Giraite как потенциальное литовское государственное предприятие, имеющее стратегическое значение для национальной безопасности, которое облегчило бы цепочку поставок и обеспечило производство боеприпасов в короткие сроки", — цитируются слова Анушаускаса в заявлении министерства.
Оружейный завод Giraite производит военные и гражданские боеприпасы и их различные компоненты. Почти все производство предназначено для сил НАТО и других стран.
Компания включена в список предприятий, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литву и Россию связывают тесные торговые отношения: что планирует делать бизнес (22)
Литовские товары составляют лишь небольшую часть (1/10)...
Глава Минздрава рассказал, какие ограничения будут действовать (14)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на LRT...
В интернете делятся призывом блокировать движение в центре Вильнюса с помощью тягачей (23)
Жители, вдохновленные протестами дальнобойщиков...
В Беларуси рассказали про ответ Литве за прекращение транзита калия (7)
Беларусь примет в отношении Литвы ответные меры, если в...
Пандемия разгорается по всей Литве – преодолен еще один рубеж (11)
Эпидемиологическая ситуация в Литве преодолела еще...