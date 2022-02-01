"Развитие и укрепление военной промышленности является приоритетом национальной безопасности Литвы", – цитируются слова президента в сообщении администрации главы государства.

"Промышленность Литвы успешно вносит свой вклад в снабжение оборонной системы страны, но мы стремимся к тому, чтобы инвестиции в производство вооружений росли еще больше. Литовская оборонно-охранная промышленность способствует укреплению безопасности всей Европы и обороноспособности НАТО", – сказал он.

По словам президента, рост такой отрасли обеспечит производство достаточного количества критически важных военных запасов.

В настоящее время у вооруженных сил Литвы есть потребность в расширении производственных мощностей различных боеприпасов. Оружейный завод Giraite сотрудничает с армией и имеет возможность расширить масштабы сотрудничества.

По мнению главы государства, укреплять обороноспособность страны необходимо всесторонне – последовательно увеличивать бюджетные ассигнования, устойчивость государства к угрозам, осуществлять реформу системы мобилизации и государственных резервов, решать задачи гражданской обороны, достигать целей патриотического воспитания.

Министр обороны Арвидас Анушаускас, также присутствовавший на встрече с руководством предприятия, отметил, что завод мог бы обеспечить производство боеприпасов в короткие сроки.

"Учитывая напряженную геополитическую ситуацию, наращивание ресурсов и резервов Вооруженных сил Литвы, для нас крайне важно быстрое и эффективное обеспечение и поставка качественного снабжения. Мы рассматриваем завод по производству вооружений Giraite как потенциальное литовское государственное предприятие, имеющее стратегическое значение для национальной безопасности, которое облегчило бы цепочку поставок и обеспечило производство боеприпасов в короткие сроки", — цитируются слова Анушаускаса в заявлении министерства.

Оружейный завод Giraite производит военные и гражданские боеприпасы и их различные компоненты. Почти все производство предназначено для сил НАТО и других стран.

Компания включена в список предприятий, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.