Президент Литвы: у нас остается все меньше времени на преодоление климатического кризиса

Обращаясь к мировым лидерам, президент отметил, что климатический кризис является одним из самых неотложных и трудноразрешимых глобальных вызовов, поскольку многие страны уже испытывают на себе негативные последствия изменения климата. По словам главы государства, прогнозы ученых говорят о том, что времени для перемен осталось мало, поэтому необходимо ускорить действия по борьбе с изменением климата.

Как подчеркнул президент, Литва является прекрасным примером того, что можно сократить выбросы парниковых газов и при этом сохранить стабильный экономический рост.

С 1990 по 2021 год ВВП Литвы вырос на 85%, а выбросы сократились на 58%.

Г. Науседа отметил, что Литва стремится стать климатически нейтральной страной к 2050 году, причем возобновляемая энергетика будет основой нашего пути к климатической нейтральности.