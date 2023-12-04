Президент Литвы: у нас остается все меньше времени на преодоление климатического кризиса

Обращаясь к мировым лидерам, президент отметил, что климатический кризис является одним из самых неотложных и трудноразрешимых глобальных вызовов, поскольку многие страны уже испытывают на себе негативные последствия изменения климата. По словам главы государства, прогнозы ученых говорят о том, что времени для перемен осталось мало, поэтому необходимо ускорить действия по борьбе с изменением климата.
Как подчеркнул президент, Литва является прекрасным примером того, что можно сократить выбросы парниковых газов и при этом сохранить стабильный экономический рост.
С 1990 по 2021 год ВВП Литвы вырос на 85%, а выбросы сократились на 58%.
Г. Науседа отметил, что Литва стремится стать климатически нейтральной страной к 2050 году, причем возобновляемая энергетика будет основой нашего пути к климатической нейтральности.
"Для успешной декарбонизации крайне важно вовлечь общество в этот процесс в качестве партнера. Поэтому Литва уделяет особое внимание вовлечению местных сообществ и муниципалитетов в процессы планирования и координации проектов в области возобновляемой энергетики. Это помогает обществу лучше понять всю пользу и способствует достижению поставленных целей. Несомненно, необходимо также обеспечить достаточное государственное финансирование для достижения этих целей", - сказал глава государства.
По словам Г. Науседы, в Литве действует уникальная схема удаленных производящих потребителей, которая позволяет каждому принять активное участие в зеленой трансформации и стать независимым производителем честно и легко. Показателем успешного действия этой схемы является растущее число таких производителей.
"Избыток производства электроэнергии из возобновляемых источников позволит нам производить зеленый водород. Это, в свою очередь, принесет наибольшую пользу в деле декарбонизации нашей промышленности, особенно энергоемких отраслей, таких как переработка удобрений. Мы все можем и должны выполнять свои обязательства и стремиться к достижению целей Парижского соглашения. Однако это окно возможностей постоянно сужается", - сказал президент.
В рамках КС-28 Г. Науседа также принял участие в мероприятии, посвященном влиянию изменения климата на сельское хозяйство и продовольственные системы, в ходе которого Литва присоединилась к Декларации ОАЭ об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и действиях по борьбе с изменением климата.