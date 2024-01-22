Президент Литвы созывает заседание Государственного совета обороны

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Во вторник президент Гитанас Науседа созывает заседание Государственного совета обороны (ГСО), сообщил Офис президента.

Указывается, что на заседании члены ГСО ознакомятся с оценкой стратегических угроз разведслужб, рассмотрят принципиальную структуру системы национальной обороны и оценят экономические (промышленные) и финансовые альтернативы приобретений для пехотной дивизии.

Как предусматривает Конституция Литвы, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы государственной обороны.

В состав совета входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий армией.

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