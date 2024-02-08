Президент Литвы считает, что национальный стадион должен строиться экономно и эффективно

"Иногда начинаешь сомневаться, совместимы ли слова Вильнюс и стадион, совместимы ли определения. Мне бы очень хотелось, чтобы так было, во-первых, как человек, который безмерно любит Вильнюс и футбол, я хочу, чтобы эти две вещи сосуществовали, но, конечно, нельзя строить стадион так, как использовать деньги BaltCap", - в четверг в Пренай журналистам сказал Г. Науседа.
"Стадион должен строиться экономно и эффективно. Опыт многих стран показывает, что это действительно возможно, и Вильнюс не должен быть здесь исключением. Из представленной сегодня информации пока сложно составить картину, только после ознакомления с ней могут активизироваться службы, отвечающие за бесперебойность процесса, Служба государственных закупок и т. д.", - отметил он.
Г. Науседа призвал извлечь уроки из историй прошлого, связанных со строительством упомянутого стадиона, и, наконец, сдвинуться с места.