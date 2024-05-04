Президент Литвы: рождаются единые европейские решения по ограничению сельхозпродукции из России

"Нам нужны единые европейские решения, и они уже рождаются, рождаются экономические решения по установлению очень высоких таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из Беларуси и России", - заявил журналистам в пятницу Г. Науседа.

"Теперь вопрос перешел в Европейскую комиссию, которая обязана найти меры и предусмотреть спектр продуктов, к которым они будут применяться", - добавил он.

Президент упомянул, что только в этом случае российская и белорусская продукция может быть должным образом ограничена в таких масштабах, иначе она попадет на литовский рынок через прилегающие территории.