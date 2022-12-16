"Во время неформальных бесед, даже на последней встрече, которая состоялась совсем недавно, ко мне подходили коллеги и спрашивали, что я думаю о последнем заявлении президента Франции Макрона", - в четверг после заседания Европейского совета журналистам сказал Г. Науседа.

И, как отметил президент, в данный момент нужно говорить о гарантиях безопасности не России, а Украины.

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"Мы должны говорить о гарантиях безопасности для Украины. Россия, если захочет, может за ночь создать свои гарантии безопасности. Как вы прекрасно знаете, до войны в Украине Россия все свои угрозы выдумывала, потому что никто серьезно ей не угрожал", - заявил Г. Науседа.

В субботу Э. Макрон заявил, что потребуется предоставить "гарантии России для ее собственной безопасности в тот день, когда она вернется за стол переговоров".

"Одна из главных вещей – страх, что НАТО будет у ее дверей и дислокация оружия, которое может представлять угрозу для России", - сказал он в эфире французского канала TF1.

Эти заявления вызвали волну критики.