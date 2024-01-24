Президент Литвы: Россия хочет бросить вызов всему НАТО

"Я не мог бы сказать это только о странах Балтии. Я бы сказал, что Россия хочет бросить вызов всему НАТО. И мы должны быть готовы к этому моменту", - сказал во вторник телеканалу LRT Науседа.

"Как только Россия, если ей удастся этого добиться, переломит ход войны в Украине, они, вне всякого сомнения, начнут реализовывать свои среднесрочные и долгосрочные планы, которые очень амбициозны, а именно, (…) подчеркиваю, реально осуществимы", - добавил он.

Президент, оценивая коммуникацию министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса об угрозах Литве, подчеркнул, что это скорее гипотетические сценарии. Однако, по его словам, большой разницы между этой информацией и реальной информацией, предоставляемой ответственными службами страны, нет.