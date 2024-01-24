Президент Литвы: Россия хочет бросить вызов всему НАТО

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Глава Литвы Гитанас Науседа сказал, что еще два года внимание России должно быть сосредоточено на войне в Украине. Однако, как заявил президент телеканалу LRT, кремлевский режим хочет бросить вызов всему НАТО.

"Я не мог бы сказать это только о странах Балтии. Я бы сказал, что Россия хочет бросить вызов всему НАТО. И мы должны быть готовы к этому моменту", - сказал во вторник телеканалу LRT Науседа.

"Как только Россия, если ей удастся этого добиться, переломит ход войны в Украине, они, вне всякого сомнения, начнут реализовывать свои среднесрочные и долгосрочные планы, которые очень амбициозны, а именно, (…) подчеркиваю, реально осуществимы", - добавил он.

Президент, оценивая коммуникацию министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса об угрозах Литве, подчеркнул, что это скорее гипотетические сценарии. Однако, по его словам, большой разницы между этой информацией и реальной информацией, предоставляемой ответственными службами страны, нет.

"Службы констатируют, что возможности России в настоящее время выведены в Украину, потому что им нужны все эти возможности, чтобы они могли успешно, как они предполагают, воевать с Украиной, и в результате мы даже наблюдаем вывод некоторых боевых сил из прилегающих к нам регионов", - заявил во вторник телекомпании LRT Науседа, подчеркнув, что такая информация, предоставляемая службами, не должна вводить общественность в заблуждение.

Напомним, что, когда на прошлой неделе страны Балтии объявили о решении создавать общую линию обороны, Ландсбергис подчеркнул, что этот шаг является подготовкой к возможной войне.

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