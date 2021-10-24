"Режим Лукашенко теперь увидит, что ЕС может реагировать, может принимать решения и готов защищать себя, это важнейших вопрос, основное послание этого Европейского совета", - заявил в Брюсселе Г. Науседа.

Он добавил, что утвержденный текст отражает важнейшие потребности стран в борьбе с миграционным кризисом.

"В первую очередь, действия режима Беларуси были определены как гибридная атака против Литвы, Польши и Латвии, и мы видим широкий спектр возможных средств и поправок к правовым актам, если нужно будет, чтобы преградить путь проблемам, с которыми мы сталкиваемся у внешней границы ЕС", - заявил глава страны.

"Мы не можем решить вторичную проблему миграции пока не решили первичную, и первичная миграция - у нашей границы", - отметил президент.

Говоря с литовскими журналистами, Г. Науседа подчеркнул важность поручения Еврокомиссии "предоставить все необходимые средства, и, если нужно, предусмотреть изменения в правовых актах или в правовой базе, чтобы мы могли более эффективно бороться с вызовами нелегальной миграции".

"Мы в определенном смысле находимся на линии фронта, защищаем внешнюю границу ЕС и нам должно быть уделено всё необходимое внимание. Вот почему я удовлетворен текстом, удовлетворен дискуссиями", - добавил президент.

Г. Науседа отметил, что лидеры ЕС признали, что проблема охватывает и другие страны через так называемую вторичную миграцию.

"Коллеги не раз упоминали Литву и говорили, что Литва не может одна за свой счет защищать внешние границы ЕС, так как то, что делает Литва, она делает на пользу всего Евросоюза. В первую очередь, тех государств, на которые направлены взгляды других мигрантов: Германии, других государств, которые затем испытывают вторичную миграцию, когда мигранты из одной страны ЕС перемещаются в другую", - пояснил президент Литвы.

Он признал, что придется пройти немалый путь, чтобы реализовать эти изменения.

"Полагаю, что еще не решены все вопросы, так как на более поздних этапах у нас будет, должно быть, еще немало дискуссий с теми ведомствами, которые должны будут реализовывать новую миграционную политику. Я вижу, что еще много надо сделать. Но работа сделана хорошая, начало положено хорошее, будем двигаться дальше", - заключил он.

Лидеры ЕС в пятницу осудили "гибридные атаки" Беларуси, которая использует миграцию в политических целях и заявили, что будут реагировать при помощи "дальнейших мер по ограничению" как в отношении физических, так и юридических лиц.

"Европейский совет не примет никаких попыток третьих стран превратить мигрантов в инструменты для достижения политических целей. Европейский совет осуждает все гибридные атаки у границ ЕС и будет реагировать соответственно", - говориться в принятом в пятницу заключении по миграции.

Заключение опубликовал в своем аккаунте в Twitter представитель председателя Европейского совета Чарльза Мишеля Баренд Лейтс.

"ЕС продолжит предпринимать действия для отражения гибридных атак режима Беларуси, включая дальнейшие ограничительные меры против физических и юридических лиц, придерживаясь принципа постепенности, в срочном порядке", - говорится в документе.