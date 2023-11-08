Президент Литвы прокомментировал акцию гражданского неповиновения, организованную Раскявичюсом

"Расцениваю это, наверное, так как и хотел сделать господин Раскявичюс – шоу", – сказал Г. Науседа во время своего визита в Паневежис.

"Если господину Раскявичюсу или Партии свободы не нравятся решения, принятые Сеймом, им следует в первую очередь поискать ответы в правящей коалиции, членами которой они до сих пор являются", – заявил журналистам лидер страны.

Во вторник Сейм на стадии внесения не утвердил поправку к закону, которая предлагает упразднить положение, согласно которому информация об однополых отношениях классифицируется как вредоносная для несовершеннолетних.

В конечном итоге было решено отклонить эту инициативу.